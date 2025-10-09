В Госдуме предложили возвращать деньги за покупки не позднее 24 часов

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной установить новый срок для возврата денег на банковские карты. Об этом пишет РИА Новости. Он считает, что деньги должны возвращаться потребителям не позднее 24 часов после расторжения договора покупки или услуги. В своем обращении Чернышов отметил, что сейчас деньги списываются с карты мгновенно, а возврат может занимать до 10 дней. Он считает это устаревшим и несправедливым, так как миллионы россиян вынуждены долго ждать свои деньги. По мнению вице-спикера, если вернуть деньги быстрее, это повысит защиту прав потребителей, стимулирует безналичные расчеты и поможет развитию цифровой экономики в России.

