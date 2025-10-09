Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 09
16°
Птн, 10
14°
Сбт, 11
12°
ЦБ USD 81.55 -0.38 09/10
ЦБ EUR 94.94 -0.73 09/10
Нал. USD 82.20 / 82.00 09/10 14:50
Нал. EUR 96.00 / 97.00 09/10 14:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
3 234
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 941
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 913
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
4 248
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В Госдуме предложили возвращать деньги за покупки не позднее 24 часов
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной установить новый срок для возврата денег на банковские карты. Об этом пишет РИА Новости. Он считает, что деньги должны возвращаться потребителям не позднее 24 часов после расторжения договора покупки или услуги. В своем обращении Чернышов отметил, что сейчас деньги списываются с карты мгновенно, а возврат может занимать до 10 дней. Он считает это устаревшим и несправедливым, так как миллионы россиян вынуждены долго ждать свои деньги. По мнению вице-спикера, если вернуть деньги быстрее, это повысит защиту прав потребителей, стимулирует безналичные расчеты и поможет развитию цифровой экономики в России.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной установить новый срок для возврата денег на банковские карты. Об этом пишет РИА Новости.

Он считает, что деньги должны возвращаться потребителям не позднее 24 часов после расторжения договора покупки или услуги.

В своем обращении Чернышов отметил, что сейчас деньги списываются с карты мгновенно, а возврат может занимать до 10 дней. Он считает это устаревшим и несправедливым, так как миллионы россиян вынуждены долго ждать свои деньги.

По мнению вице-спикера, если вернуть деньги быстрее, это повысит защиту прав потребителей, стимулирует безналичные расчеты и поможет развитию цифровой экономики в России.