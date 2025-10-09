В центре Рязани троллейбусы будут следовать по измененной схеме до 15:00

Там напомнили, что схему движения троллейбусов 4 маршрутов изменили из-за работ по спилу деревьев. Ограничения будут действовать в период с 10:00 до 15:00. Напомним, троллейбусы маршрутов №№ 3, 5н, 5 В, 10 будут следовать по данным схемам: троллейбусы маршрута № 3 будут следовать по улице Новой через площадь Мичурина в обе стороны, троллейбусы маршрута № 5н будут разворачиваться на площади Театральной, далее проследуют через площадь Мичурина, «Дом художника». троллейбусы маршрута № 5 В проследуют через площадь Мичурина, будут разворачиваться на площади Театральной, далее будут следовать по своему маршруту, троллейбусы маршрута № 10 будут следовать через площадь Мичурина до площади Театральной в обе стороны.

