Трамп выразил уверенность в урегулировании украинского конфликта

«Думаю, все закончится тем, что мы урегулируем ситуацию между Россией и Украиной», — заявил американский лидер. Он напомнил журналистам, что уже разрешил семь конфликтов, близится к урегулированию восьмой.

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в урегулировании украинского конфликта. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме, передало 9 октября ИА «Регнум».

