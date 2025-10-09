Рязанская прокуратура обязала отремонтировать дорогу в селе
В ходе проверки выявлено, что состояние проезжей части на территории сельского поселения Чёрная Слобода не соответствует установленным нормативам, что представляет потенциальную угрозу безопасности для участников дорожного движения. Прокуратура обратилась в суд.
Рязанская прокуратура обязала отремонтировать дорогу в селе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе проверки выявлено, что состояние проезжей части на территории сельского поселения Чёрная Слобода не соответствует установленным нормативам, что представляет потенциальную угрозу безопасности для участников дорожного движения.
Прокуратура обратилась в суд.