Рязанская прокуратура обязала отремонтировать дорогу в селе

В ходе проверки выявлено, что состояние проезжей части на территории сельского поселения Чёрная Слобода не соответствует установленным нормативам, что представляет потенциальную угрозу безопасности для участников дорожного движения. Прокуратура обратилась в суд.