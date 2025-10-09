Рязанская область вошла в список регионов с низкой конкуренцией в строительстве

Рязанская область вошла в список регионов с низкой конкуренцией в строительстве. Об этом сообщает ТАСС.

Аналитики центра «Движение. ру», выяснили, что наибольшую часть рынка жилищного строительства контролирует ограниченный круг компаний. В частности, на долю трех крупнейших девелоперов приходится более 60% строительных площадок. Область находится в нижнем конце рейтинга конкуренции в жилищном строительстве. Схожая ситуация наблюдается и в Пензенской области.

