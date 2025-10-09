Рязанская область передала гумпомощь бойцам 387-го мотострелкового полка

Вице-губернатор Артем Бранов вместе с председателем областной Думы Аркадием Фоминым передали гуманитарную помощь бойцам 387-го мотострелкового полка, сообщил губернатор Павел Малков в своем телеграм-канале. Военным были переданы внедорожники, кроссовый мотоцикл, системы радиоэлектронной борьбы и другое необходимое оборудование. Павел Малков отметил, что поддержка военнослужащих ведется постоянно: власти оперативно реагируют на их запросы, обеспечивая как техническую помощь, так и средства первой необходимости. В сборе гуманитарной помощи активно участвуют общественные организации, предприниматели и жители области. Командир полка Михаил Давыдов и его подчиненные выразили благодарность рязанцам за поддержку и помощь.

Фото: Павел Малков