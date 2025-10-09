Рязанцы пожаловались на стаю агрессивных собак

Кадры сделали на улице Бирюзовой. «Ходят пять огромных бездомных собак. Проходишь мимо — рычат. Куда смотрит отлов? А если они кинутся на детей или в целом на человека?» — задался вопросом автор публикации.