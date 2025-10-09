Рязанцы назвали ключевые факторы при выборе работы

Отмечается, что среди приоритетных факторов — высокая зарплата (62%), адекватность начальства (37%). Также для рязанцев важна стабильность (33%). Кроме того, каждый четвертый в топ-3 факторов назвал перспективы карьерного роста (27%), комфортную психологическую атмосферу (26%) и удобство расположения места работы (24%).