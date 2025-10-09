Рязанцы могут получить бесплатную юридическую помощь на «Госуслугах»

Отмечается, что на портале начал работать сервис «Бесплатная юридическая помощь». Он предназначен для социально незащищенных категорий граждан. Пользователи смогут записаться на бесплатные консультации у юристов в своем регионе.