Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 09
17°
Птн, 10
14°
Сбт, 11
12°
ЦБ USD 81.55 -0.38 09/10
ЦБ EUR 94.94 -0.73 09/10
Нал. USD 82.00 / 82.00 09/10 10:57
Нал. EUR 95.70 / 97.00 09/10 10:57
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
3 197
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 918
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 898
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
4 221
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Рязанцу вынесли приговор за грабеж в супермаркете
Отмечается, что в январе 2025 года в супермаркете мужчина спрятал алкоголь под куртку и попытался скрыться. Работники потребовали оплатить товар, но злоумышленник не сделал этого. После его задержали полицейские. Похищенное забрали. Суд назначил виновному 320 часов обязательных работ.

36-летнему жителю села Назаровка Чучковского района вынесли приговор за грабеж в магазине. Об этом 9 октября сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

Отмечается, что в январе 2025 года в супермаркете мужчина спрятал алкоголь под куртку и попытался скрыться. Работники потребовали оплатить товар, но злоумышленник не сделал этого.

После его задержали полицейские. Похищенное забрали.

Суд назначил виновному 320 часов обязательных работ.