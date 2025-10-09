Рязанцу вынесли приговор за грабеж в супермаркете

Отмечается, что в январе 2025 года в супермаркете мужчина спрятал алкоголь под куртку и попытался скрыться. Работники потребовали оплатить товар, но злоумышленник не сделал этого. После его задержали полицейские. Похищенное забрали. Суд назначил виновному 320 часов обязательных работ.