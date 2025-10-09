Рязанцев пригласили на выставку бездомных животных

12 октября в 11:00 в Лесопарке состоится последняя в этом году выставка «Пойдем домой», направленная на пристройство собак и кошек, находящихся на попечении приютов и волонтеров. Принять участие в выставке могут все: от тех, у кого на передержке есть подопечный до кураторов бездомных животных. Для участия в выставке у животного должен быть ветеринарный паспорт со всеми прививками (комплекс и бешенство). На мероприятии будет работать ветеринарный контроль.

Для детей будут работать площадки с мастер-классами, сладкой ватой и аквагримом.

Возрастное ограничение 0+.