Рязанцев пригласили на музыкальный фестиваль «Беседка. Песни вашего двора»
2 ноября в 14:00 во Дворце молодежи состоится 22-ой музыкальный фестиваль «Беседка. Песни нашего двора». Проект Игоря Крысанова долгие годы старается объединить разны рязанцев разных возрастов через песни и мелодии, которые все поколения исполняли в юношеские годы. На сцене «Беседки» исполнят песни известные джазовые и поп-исполнители, ансамбли народной песни, рок- и поп- группы, сольные вокалисты, актеры и барды. Вместе с ними в программе принимают участие самодеятельные певцы, для которых фестиваль часто становится дебютным выступлением. Возрастное ограничение 16+.

На сцене «Беседки» исполнят песни известные джазовые и поп-исполнители, ансамбли народной песни, рок- и поп- группы, сольные вокалисты, актеры и барды. Вместе с ними в программе принимают участие самодеятельные певцы, для которых фестиваль часто становится дебютным выступлением.

На концерте все песни исполняются только «вживую». Аккомпанирующий состав — это состоявшиеся известные профессиональные джазовые и рок-музыканты: Д. Медин (ударные, перкуссия, вокал), И. Ципорков (саксофоны, флейты, баян, вокал), М. Григорьев (клавишные), С. Байков (гитара, баян, вокал), В. Голованов (бас).

Кроме них в проекте выступают сессионные музыканты. Репертуарный диапазон исполняемого материала как всегда будет чрезвычайно широк: романтические, военные, фабричные, хулиганские, жалобные, пионерские песни, баллады и, конечно, ставшие «русскими народными» песни зарубежных исполнителей. Зрители услышат спектр композиций от Элвиса Пресли до Аркадия Северного, от «Uriah Heep» до «Ласкового мая».

За время проведения на сцене фестиваля исполнили более 420 песен. В разные годы в «Беседке» были представлены и «спецпроекты»: «Бременские музыканты», «Бумбараш» «Русский рок», «Песни Л. О. Утесова», «Песни А. Миронова», «Музыка советских мультфильмов» и другие.

Потом «Беседка» провозгласила девиз: «долой продюсера, поем, что хотим». Этот формат сохраняется до сих пор. Билеты можно приобрести сайте Кассы. Ру: https://rzn.kassy.ru/shows/koncerty-i-shou/2-1335/Возрастное ограничение 16+