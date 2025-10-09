Рязанцев предупредили о фейковых сообщениях от зампредов правительства

Преступники работают по схеме создания чатов в месенджерах. В групповой чат добавляют человека и от имени руководителя/знакомого/родственника дают указания. Цель — заставить перейти по ссылке на фишинговый сайт, чтобы выманить логины, пароли и данные банковских карт.