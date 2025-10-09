Рязань
Новое
Рязанцам рассказали, как будут расширять дорогу на Московском шоссе (схема)
Рязанцам рассказали, как будут расширять дорогу на Московском шоссе. Об этом пишет КП-Рязань.

Отмечается, что расширить проезжую часть под путепроводом в районе Первомайского проспекта планируют за счет демонтажа части крайних опор и сужения тротуаров. Часть откосов под крайними опорами срежут и под прямым углом к тротуарам зальют новые монолитные подпорные стенки. Для надежности опоры усилят с помощью инъектирования специальных составов.

В результате с каждой стороны добавится по одной полосе движения, вокруг опор оборудуют магистральный бордюр.

Кроме того, перед путепроводом появятся габаритные рамки, в сторону Московского шоссе будет продлен разделительный бордюр.

При движении в сторону центра оборудуют дополнительную полосу для съезда на Михайловское шоссе. Предусмотрено нанесение вафельной разметки, запрещающей останавливаться перед въездом под путепровод.