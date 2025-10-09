Рязанцам пересчитают плату за отопление

Отмечается, что собственникам и пользователям помещений домов, которые не оборудованы общедомовыми приборами учета тепловой энергии, произведено начисление по установленным нормативам за 29 и 30 сентября. 1 октября произведено начисление платы за отопление в октябре. «После завершения пусковых операций будет определена дата начала отопительного сезона для каждого дома. Дата подачи тепла фиксируется двусторонним актом с управляющей организацией. На основании этих актов РМПТС произведет перерасчет начислений на фактическую дату начала подачи отопления. Заявления гражданам направлять не надо. Перерасчеты будут выполнены автоматически», — отметил мэр города Виталий Артемов.

