Россиянам рассказали, как усилить защиту аккаунта в национальном мессенджере МАХ

Россиянам рассказали, как усилить защиту аккаунта в национальном мессенджере МАХ. Об этом сообщили эксперты MАХ и ВТБ в преддверии FINOPOLIS 2025.

Отмечается, что методы мошенников построены на попытке получить доступ в ваш аккаунт и выманить персональные данные. Под предлогом защиты от гипотетической угрозы злоумышленники запрашивают одноразовые коды из SMS, которые на самом деле предназначены для подтверждения действий в личных аккаунтах. Для этого они могут создавать панику и спешку, чтобы лишить пользователей возможности критически оценить ситуацию.

Для обеспечения безопасности своих средств и данных эксперты настоятельно рекомендуют пользователям настроить двухфакторную аутентификацию (2FA) для входа в аккаунт.

По словам экспертов, можно также активировать в мессенджере «Безопасный режим» — набор настроек приватности в MAX, воспользовавшись которыми, можно скрыть свой профиль из поиска, принимать звонки только от людей из списка контактов, получать приглашения в чаты только с теми, с кем пользователь уже общался. Безопасный режим автоматически активирует настройки, при которых найти и связаться с пользователем получится только в случае, если он и собеседник есть друг у друга в контактах в МАХ.

Пользователям следует игнорировать звонки от незнакомцев, представляющихся сотрудниками служб безопасности, и не перезванивать на неизвестные номера. Всю информацию необходимо проверять исключительно через официальные источники — сайты и приложения банков и платформ.

Важно критически относиться к использованию мошенниками неофициальных терминов, таких как «аккаунт безопасности», которые предназначены для создания ложного ощущения угрозы.

Для оперативной блокировки мошеннических действий рекомендуется использовать встроенный инструмент МАХ — кнопку «Пожаловаться». Среди категорий жалоб можно выбрать раздел «Мошенничество». Все жалобы направляются в Центр безопасности платформы.