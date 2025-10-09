Россиянам назвали способ вернуть взломанный аккаунт в Telegram

Россиянам назвали способ вернуть взломанный аккаунт в Telegram. Об этом передает «Газета. ру».

По словам IT-эксперта Фаниса Садыкова, при несанкционированном доступе к учетной записи у пользователя есть 24 часа для восстановления контроля. В это время можно удалить сеансы посторонних лиц.

Специалист рекомендовал проверить, что SIM-карта контролируется владельцем, и иметь устройство с авторизованным доступом. Если на одном из гаджетов активна сессия, нужно войти в нее и перейти в раздел «Устройства» в меню Telegram, где отображаются все подключения. Незнакомые сеансы следует завершить.

После восстановления доступа нужно активировать двухэтапную аутентификацию. Если уведомления о входе с чужого устройства пропущены, можно запросить код авторизации через SMS или обратиться в поддержку на сайте support@telegram.org .