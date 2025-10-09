Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 09
16°
Птн, 10
14°
Сбт, 11
12°
ЦБ USD 81.55 -0.38 09/10
ЦБ EUR 94.94 -0.73 09/10
Нал. USD 82.20 / 82.00 09/10 14:50
Нал. EUR 96.00 / 97.00 09/10 14:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
3 234
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 941
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 913
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
4 248
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Россиян предупредили, какие запросы к ИИ могут обернуться уголовным делом
Юрист Александр Хаминский заявил, что некоторые вопросы к ИИ могут вызвать проверки правоохранителей, а использование нейросетей в преступных целях грозит уголовной ответственностью. В России разработан законопроект с наказанием от 5 до 15 лет лишения свободы за преступления с ИИ, включая создание дипфейков для мошенничества и запросы о способах преступлений. Минцифры готовит закон, вводящий уголовную ответственность за кражу, мошенничество и другие преступления с применением ИИ. Запросы информации о терроризме или взрывчатках могут рассматриваться как подготовка к преступлению. При этом для привлечения к ответственности требуются специальные проверки, так как сам поиск информации не считается нарушением; учитываются все обстоятельства дела.

Юрист Александр Хаминский сообщил, что некоторые вопросы к искусственному интеллекту (ИИ) могут привести к проверкам правоохранительных органов. За использование нейросетей в преступных целях может грозить уголовная ответственность, пишет издание «Абзац».

В России разработан законопроект, который предлагает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет за преступления с использованием ИИ. Это касается таких действий, как создание дипфейков для мошенничества или запросы о способах совершения преступлений.

Министерство цифрового развития также работает над законопроектом, который вводит уголовную ответственность за кражу, мошенничество и другие преступления с использованием ИИ. Запросы на информацию о террористических актах или изготовлении взрывчатых веществ могут быть расценены как подготовка к преступлению.

Однако, чтобы привлечь к ответственности, необходимо провести специальные проверки. Сам факт поиска информации не является нарушением, и все обстоятельства должны оцениваться в совокупности.