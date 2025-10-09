Россиян предупредили, какие запросы к ИИ могут обернуться уголовным делом

Юрист Александр Хаминский сообщил, что некоторые вопросы к искусственному интеллекту (ИИ) могут привести к проверкам правоохранительных органов. За использование нейросетей в преступных целях может грозить уголовная ответственность, пишет издание «Абзац».
В России разработан законопроект, который предлагает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет за преступления с использованием ИИ. Это касается таких действий, как создание дипфейков для мошенничества или запросы о способах совершения преступлений.
Министерство цифрового развития также работает над законопроектом, который вводит уголовную ответственность за кражу, мошенничество и другие преступления с использованием ИИ. Запросы на информацию о террористических актах или изготовлении взрывчатых веществ могут быть расценены как подготовка к преступлению.
Однако, чтобы привлечь к ответственности, необходимо провести специальные проверки. Сам факт поиска информации не является нарушением, и все обстоятельства должны оцениваться в совокупности.