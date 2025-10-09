Россиян предупредили, какие запросы к ИИ могут обернуться уголовным делом

Юрист Александр Хаминский заявил, что некоторые вопросы к ИИ могут вызвать проверки правоохранителей, а использование нейросетей в преступных целях грозит уголовной ответственностью. В России разработан законопроект с наказанием от 5 до 15 лет лишения свободы за преступления с ИИ, включая создание дипфейков для мошенничества и запросы о способах преступлений. Минцифры готовит закон, вводящий уголовную ответственность за кражу, мошенничество и другие преступления с применением ИИ. Запросы информации о терроризме или взрывчатках могут рассматриваться как подготовка к преступлению. При этом для привлечения к ответственности требуются специальные проверки, так как сам поиск информации не считается нарушением; учитываются все обстоятельства дела.

