Российских чиновников научат работе с искусственным интеллектом

По словам вице-премьера и руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко, эти программы повышения квалификации направлены на улучшение цифровой грамотности и профессиональных навыков госслужащих, что должно повысить эффективность их работы за счет оптимизации операционных процессов и сокращения времени на обработку информации. Григоренко подчеркнул, что использование ИИ позволит более оперативно и качественно обрабатывать запросы граждан и бизнеса. Однако он также отметил, что искусственный интеллект не заменит сотрудников, а будет выступать в роли их помощника.

Российских чиновников научат работе с искусственным интеллектом. Об этом сообщает ТАСС.

