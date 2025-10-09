Над Россией перехватили 19 беспилотников ВСУ

Девять беспилотников самолетного типа средства ПВО перехватили над Волгоградской областью, по три — над Брянской и Курской областями. Над Белгородской, Воронежской, Орловской, Саратовской областями уничтожили по одному дрону.