Над Россией перехватили 19 беспилотников ВСУ
Девять беспилотников самолетного типа средства ПВО перехватили над Волгоградской областью, по три — над Брянской и Курской областями. Над Белгородской, Воронежской, Орловской, Саратовской областями уничтожили по одному дрону.
Над Россией ночью 9 октября перехватили 19 беспилотников ВСУ. Об этом сообщило Минобороны в своих соцсетях.
