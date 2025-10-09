На улице Почтовой в Рязани запретят стоянку транспорта

Соответствующие дорожные знаки, исключающие остановку и стоянку машин, разместят на участке возле дома № 55. Мера призвана повысить безопасность дорожного движения и создать комфортную транспортную среду. Монтажные работы должны завершить до конца 2025 года.