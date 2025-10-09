На Солнце произошла мощная вспышка
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, явление относится к предпоследнему классу силы M. Отмечается, что это самый крупный выброс плазмы с 30 сентября. Напомним, ранее россиян предупреждали о возможных магнитных бурях.
