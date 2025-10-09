Мошенники начали обманывать владельцев карт «Мир» фейковыми выплатами

Мошенники начали обманывать владельцев карт «Мир» фейковыми выплатами. Об этом пишет ТАСС.

В управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-телекоммуникационных технологий МВД РФ настоятельно рекомендовали гражданам не реагировать на такие рассылки и сообщать о них как о случаях фишинга.

«Очередная опасная рассылка, эксплуатирующая тему выплат. Игнорируем. Направляем жалобы с пометкой — фишинг», — подчеркнули в управлении.

В одной из таких схем злоумышленники предлагают всем, кто родился с 1952 по 2003 год, получить выплату более 40 тысяч рублей до 10 октября. Они утверждают, что оформление пособия возможно онлайн через портал «Госуслуги» или МФЦ, а подробная инструкция якобы доступна по указанной ссылке.