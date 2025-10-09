Минцифры России может уточнить закон о запрете поиска экстремистских материалов

Рязань
Минцифры России может изменить закон о запрете поиска экстремистских материалов в интернете, сообщил РИА Новости со ссылкой на ответ министерства главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Планируется уточнить случаи, когда поиск таких материалов не будет считаться нарушением, например для научных исследований и работы силовых структур. По новому закону, за умышленный поиск экстремистских материалов (включая использование VPN) грозят штрафы от 3 до 5 тыс. рублей, за распространение рекламы запрещённых ресурсов — до 500 тыс. рублей. При этом за простой доступ к заблокированным сайтам без распространения или сохранения экстремистского контента наказание не предусмотрено.

Минцифры России может внести изменения в закон о запрете поиска экстремистских материалов в интернете. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой официальный ответ министерства на запрос главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.

В документе говорится, что будет проанализирована необходимость уточнения случаев, когда поиск таких материалов не будет считаться нарушением. Например, это может касаться научных исследований и работы правоохранительных органов.

Напомним, что по новому закону, за умышленный поиск экстремистских материалов в интернете, включая использование VPN, предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей. За распространение рекламы запрещенных ресурсов штраф может достигать 500 тысяч рублей. Новый закон направлен на борьбу с экстремизмом и защиту граждан от мошенничества.

Также уточняется, что россиян не будут наказывать за доступ к заблокированным ресурсам, если они не распространяют и не сохраняют экстремистский контент. На данный момент в реестре экстремистских материалов, который ведет Минюст, содержится 5,5 тысячи позиций.