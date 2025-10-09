Минцифры опровергло информацию о предстоящем отключении интернета в России

В мессенджерах распространяется информация якобы от имени пресс-службы Минцифры о планируемых ограничениях доступа к интернету в выходные дни. Эти сообщения не соответствуют действительности, уточнили в посте. Как отметили в ведомстве, интернет работает штатно, учитывая особенности обеспечения безопасности в каждом регионе. Планов по отключению нет.

