Минцифры опровергло информацию о предстоящем отключении интернета в России
Минцифры опровергло информацию о предстоящем отключении интернета в России. Соответствующая информация 9 октября опубликована в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что в мессенджерах распространяется информация якобы от имени пресс-службы Минцифры о планируемых ограничениях доступа к интернету в выходные дни. Эти сообщения не соответствуют действительности, уточнили в посте.
По данным ведомства, интернет работает штатно, учитывая особенности обеспечения безопасности в каждом регионе. Планов по отключению нет.