Хакеры начали использовать «умные» устройства для атак на российские компании

По данным компании RTM Group, злоумышленники получают доступ к конфиденциальным данным через портативные колонки, зарядные станции и кружки с подогревом. Эти устройства, которые кажутся безобидными, могут стать «троянскими конями» для внедрения вредоносного ПО и утечек информации. Ситуация с программным обеспечением в российских компаниях также вызывает опасения. На стандартных рабочих местах в среднем установлено около 30 сторонних приложений. Ежедневно в 2-3 из них обнаруживаются уязвимости, что свидетельствует о недостаточной защите.

Хакеры начали использовать «умные» устройства для атак на российские компании. Об этом пишет «Газета. ру».

По данным компании RTM Group, злоумышленники получают доступ к конфиденциальным данным через портативные колонки, зарядные станции и кружки с подогревом. Эти устройства, которые кажутся безобидными, могут стать «троянскими конями» для внедрения вредоносного ПО и утечек информации.

Ситуация с программным обеспечением в российских компаниях также вызывает опасения. На стандартных рабочих местах в среднем установлено около 30 сторонних приложений. Ежедневно в 2-3 из них обнаруживаются уязвимости, что свидетельствует о недостаточной защите.

RTM Group отмечает, что примерно 80% средних организаций с годовой выручкой до 2 миллиардов рублей не проводили полноценную проверку своих программ на наличие уязвимостей более двух лет.