Глава Центробанка заявила, что пространство для снижения ключевой ставки остается

По словам Эльвиры Набиуллиной, решения по ключевой ставке до конца года не предопределены. «Мы анализируем все экономические тенденции, но пространство для снижения ставки остается. Свои прогнозы по траектории ключевой ставки на следующий год мы будем уточнять на ближайшем заседании, которое состоится 24 октября», — сказала она.