Глава Банка России высказалась о росте цен на бензин

По словам Эльвиры Набиуллиной, ситуация является временным фактором, связанным с предложением. Правительство предпринимает меры для стабилизации ситуации на рынке топлива. Набиуллина также отметила, что рост цен на бензин сам по себе не рассматривается как источник устойчивой инфляции. Руководительница ЦБ также подчеркнула, что увеличение стоимости бензина может замедлить снижение инфляционных ожиданий, которые в настоящее время остаются на повышенном уровне.

