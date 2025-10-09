ГАИ анонсировала рейды в Рязанской области
Рейды пройдут в четверг, 9 октября. Экипажи дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции будут нести службу в наиболее оживленных местах, для которых характерны частые нарушения ПДД со стороны пешеходов.
В четверг, 9 октября, сотрудники Госавтоинспекции проводят в Рязанской области рейд «Пешеход». Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.
