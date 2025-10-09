Рязань
Фильм «Почтарь», который снимали в Рязани, получил награды на Международном фестивале
Фильм «Почтарь», который снимали в Рязанской области, получил награды на Международном фестивале в Хургаде. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры.

Картину отметили как лучший фильм, за лучший сценарий и режиссуру.

Напомним, съемки фильма, главную роль в котором сыграл Александр Петров, проходили в Рязани, Касимове и селе Константиново. В массовке участвовали местные жители.

Премьера картины состоялась в апреле 2025 года.