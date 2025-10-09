Эксперты рассказали о новом сценарии оплаты через СПБ с минимальным риском фишинга

Появился новый сценарий оплаты через Систему быстрых платежей (СБП), снижающий риск фишинга. Он разработан национальной системой платежных карт (НСПК) и ВТБ и был представлен в рамках форума FINOPOLIS 2025.

По словам экспертов, по данной схеме перед оплатой с помощью кнопки «Оплата моим QR» в разделе «Платежи» выбирается счет списания и генерируется QR-код. Далее достаточно показать код продавцу, который его сканирует. Новый способ будет доступен в мобильном приложении банка. Пилотные платежи через сервис будут проведены в рамках FINOPOLIS 2025.

«Оплата с помощью собственного QR-кода значительно повышает удобство и надежность платежей. Теперь достаточно одним нажатием сформировать QR-код и показать его продавцу — все операции проходят быстро, без необходимости вручную сканировать чужие коды и вводить данные. Это не только снижает риски фишинга и ошибок, но и делает покупки проще, экономя наше время», — отметила первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.

«Совместно с банками НСПК разрабатывает и совершенствует платежные сервисы для россиян. В этом году мы представили персональный QR-код, который будет отображаться прямо на экране смартфона. Такой сценарий особенно востребован в местах с высокой проходимостью в кассовой зоне — достаточно достать гаджет и за пару кликов сформировать код для оплаты. Сейчас решение проходит тестирование с рядом банков, пилотный проект продлится до начала апреля 2026 года», — отметил генеральный директор и член правления НСПК Дмитрий Дубынин.