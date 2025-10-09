Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 09
17°
Птн, 10
14°
Сбт, 11
12°
ЦБ USD 81.55 -0.38 09/10
ЦБ EUR 94.94 -0.73 09/10
Нал. USD 82.00 / 82.00 09/10 10:57
Нал. EUR 95.70 / 97.00 09/10 10:57
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
3 196
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 918
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 898
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
4 221
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Эксперты рассказали о новом сценарии оплаты через СПБ с минимальным риском фишинга

Появился новый сценарий оплаты через Систему быстрых платежей (СБП), снижающий риск фишинга. Он разработан национальной системой платежных карт (НСПК) и ВТБ и был представлен в рамках форума FINOPOLIS 2025.

По словам экспертов, по данной схеме перед оплатой с помощью кнопки «Оплата моим QR» в разделе «Платежи» выбирается счет списания и генерируется QR-код. Далее достаточно показать код продавцу, который его сканирует. Новый способ будет доступен в мобильном приложении банка. Пилотные платежи через сервис будут проведены в рамках FINOPOLIS 2025.

«Оплата с помощью собственного QR-кода значительно повышает удобство и надежность платежей. Теперь достаточно одним нажатием сформировать QR-код и показать его продавцу — все операции проходят быстро, без необходимости вручную сканировать чужие коды и вводить данные. Это не только снижает риски фишинга и ошибок, но и делает покупки проще, экономя наше время», — отметила первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.

«Совместно с банками НСПК разрабатывает и совершенствует платежные сервисы для россиян. В этом году мы представили персональный QR-код, который будет отображаться прямо на экране смартфона. Такой сценарий особенно востребован в местах с высокой проходимостью в кассовой зоне — достаточно достать гаджет и за пару кликов сформировать код для оплаты. Сейчас решение проходит тестирование с рядом банков, пилотный проект продлится до начала апреля 2026 года», — отметил генеральный директор и член правления НСПК Дмитрий Дубынин.