Эксперт объяснила причину неэффективности ботокса
По словам врача-косметолога Екатерины Круглик, основная проблема — резистентность к препарату. Она проявляется в выработке нейтрализующих антител к ботулотоксину типа A. Это происходит при частых инъекциях или применении высоких доз. Чтобы снизить риск развития устойчивости, рекомендуется использовать минимально эффективные дозы и соблюдать интервал между процедурами не менее четырех месяцев.
Эксперт объяснила причину неэффективности ботокса. Об этом пишет «Газета. ру».
По словам врача-косметолога Екатерины Круглик, основная проблема — резистентность к препарату. Она проявляется в выработке нейтрализующих антител к ботулотоксину типа A. Это происходит при частых инъекциях или применении высоких доз.
Чтобы снизить риск развития устойчивости, рекомендуется использовать минимально эффективные дозы и соблюдать интервал между процедурами не менее четырех месяцев.
Кроме того, существует ложная резистентность, которая не связана с иммунитетом. Она может возникнуть из-за ошибок в технике инъекций, неправильного разведения или хранения препарата.