Эксперт объяснила причину неэффективности ботокса

По словам врача-косметолога Екатерины Круглик, основная проблема — резистентность к препарату. Она проявляется в выработке нейтрализующих антител к ботулотоксину типа A. Это происходит при частых инъекциях или применении высоких доз. Чтобы снизить риск развития устойчивости, рекомендуется использовать минимально эффективные дозы и соблюдать интервал между процедурами не менее четырех месяцев.

Эксперт объяснила причину неэффективности ботокса. Об этом пишет «Газета. ру».

По словам врача-косметолога Екатерины Круглик, основная проблема — резистентность к препарату. Она проявляется в выработке нейтрализующих антител к ботулотоксину типа A. Это происходит при частых инъекциях или применении высоких доз.

Чтобы снизить риск развития устойчивости, рекомендуется использовать минимально эффективные дозы и соблюдать интервал между процедурами не менее четырех месяцев.

Кроме того, существует ложная резистентность, которая не связана с иммунитетом. Она может возникнуть из-за ошибок в технике инъекций, неправильного разведения или хранения препарата.