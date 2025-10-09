Банки могут запретить маркетплейсам делать скидки за оплату через кошелек

В России банки инициировали проект запрета дополнительных скидок на маркетплейсах при оплате через собственные карты и электронные кошельки. Об этом сообщил президент Ассоциации «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков. Совет Федерации рекомендовал внести соответствующие поправки в закон о платформенной экономике. Сейчас скидки при оплате электронными кошельками доходят до 5%, и около половины покупателей выбирают этот способ. Запрет вызван усиливающейся конкуренцией между банками и маркетплейсами, из-за которой банки вынуждены тратить больше средств на привлечение клиентов. Кременсков предупреждает, что запрет может привести к потерям как для покупателей, так и для самих маркетплейсов.

В России банками инициирован проект о запрете дополнительных скидок на маркетплейсах. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на президента Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексея Кременскова.

По его словам, они стремятся избежать конкуренции с электронными кошельками.

Совет Федерации рекомендовал правительству РФ внести поправки в закон «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики».

Предлагаемые меры включают запрет на предоставление скидок при оплате товаров через собственные карты или электронные кошельки маркетплейсов. Кременсков отметил, что такая инициатива может привести к потерям как для покупателей, так и для самих маркетплейсов.

На данный момент скидки при оплате через электронные кошельки могут достигать 5%, и каждый второй покупатель предпочитает этот способ оплаты. Запрет на такие скидки, по мнению эксперта, обусловлен усиливающейся конкуренцией между банками и маркетплейсами, что заставляет банки тратить больше ресурсов на привлечение клиентов.