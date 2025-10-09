Банки могут запретить маркетплейсам делать скидки за оплату через кошелек

В России банками инициирован проект о запрете дополнительных скидок на маркетплейсах. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на президента Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексея Кременскова.
По его словам, они стремятся избежать конкуренции с электронными кошельками.
Совет Федерации рекомендовал правительству РФ внести поправки в закон «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики».
Предлагаемые меры включают запрет на предоставление скидок при оплате товаров через собственные карты или электронные кошельки маркетплейсов. Кременсков отметил, что такая инициатива может привести к потерям как для покупателей, так и для самих маркетплейсов.
На данный момент скидки при оплате через электронные кошельки могут достигать 5%, и каждый второй покупатель предпочитает этот способ оплаты. Запрет на такие скидки, по мнению эксперта, обусловлен усиливающейся конкуренцией между банками и маркетплейсами, что заставляет банки тратить больше ресурсов на привлечение клиентов.