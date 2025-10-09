Банк России выпустит памятную монету с Лунтиком

Отмечается, что в 2027 году выйдет компелект из трех монет — цветной серебряной, цветной недрагоценной и обычной недрагоценной. Серебряная имеет номинал 3 рубля и тираж 7 000 экземпляров, недрагоценные — номинал 25 рублей и суммарный тираж 1 млн штук.