Аналитика ВТБ: спрос на снятие наличных снижается

По прогнозам, в следующем году снятие наличных в российских банкоматах сократится. При этом доля безналичных оплат уже вышла на плато — с их помощью совершается почти 9 из 10 покупок. Такой прогноз в рамках форума FINOPOLIS 2025 озвучил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

Отмечается, что ранее показатель по снятию наличных в банкоматах только рос, в том числе — в этом году (+3%). 2026 год может изменить тренд — ВТБ прогнозирует, что объем снятия сократится примерно на 5% - до 35,7 млрд рублей. Одновременно растет рынок безналичной оплаты.

Рост доли безналичных платежей стал возможен благодаря интересу россиян к альтернативным инструментам. Игроки рынка запускают новые платежные инструменты и добавляют обновленные функции в уже запущенные сервисы. Важным фактором остается и программа лояльности: клиенты получают кешбэк бонусами или рублями в разных категориях, что стимулирует пользователей оплачивать покупки безналичными платежными инструментами.

«Трудно спорить с тем, что безналичные платежи уже стали основным способом оплаты: россияне начинают меньше снимать наличных в банкоматах и больше пользоваться цифровыми сервисами. Наши кошельки становятся более «технологичными», — прокомментировал Дмитрий Брейтенбихер.