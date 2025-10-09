Рязань
Активисты предупредили о возможных пробках из-за изменений на Московском шоссе
На Московском шоссе в Рязани ликвидирована выделенная полоса на участке от путепровода ст. Рязань-2 до перекрёстка у Барса. По мнению автора телеграм-канала «Городское пространство | Рязань», это связано с планами расширения дороги до четырёх полос в одну сторону. Однако проект предусматривает после расширения только три полосы, что может привести к новым пробкам и создать «бутылочное горлышко». Аналогичная проблема наблюдается у ТЦ Премьер, где требуется пересмотреть организацию движения и убрать лишние «разгонные» полосы.

На Московском шоссе в Рязани ликвидирована выделенная полоса на участке от путепровода ст. Рязань-2 до перекрёстка у Барса.

Автор телеграм-канала «Городское пространство | Рязань», предположил, что это решение связано с планами по расширению дороги до четырех полос в одну сторону. Однако уточняется, что такое расширение может привести к негативным последствиям и создать новое «бутылочное горлышко» на этом участке.

Согласно опубликованному проекту, после расширения на указанном участке останется только три полосы движения, что может стать причиной увеличения пробок в направлении из центра города. Аналогичная ситуация наблюдается за ТЦ Премьер, где также необходимо пересмотреть организацию движения и убрать ненужные «разгонные» полосы, отмечается в посте.

Также автор текста пишет, что местные дорожники продолжают игнорировать мнение экспертов о том, что расширение улиц не всегда эффективно. Повышение пропускной способности возможно лишь при добавлении полос вблизи перекрестков и обеспечении приоритета общественному транспорту, который перевозит больше людей за меньшее количество машин.

Фото: Городское пространство