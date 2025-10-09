А что в кино? «Эдем», «Первый на Олимпе» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Драма «Ночь» (Италия, Франция). Фильм Микеланджело Антониони 1961 года о сутках из жизни писателя Джованни и его жены Лидии, чьи отношения постепенно разрушаются. Погружаясь в светскую суету Милана, они пытаются скрыться от чувства внутренней пустоты и отчуждения. Картина удостоена «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля и нескольких международных наград.
Спортивная биографическая драма «Первый на Олимпе» (Россия). Юрий Тюкалов, переживший блокаду, находит смысл жизни в академической гребле. Благодаря наставникам Михаилу и Вере Савримович он становится частью сплочённой команды, готовой преодолеть все испытания на пути к Олимпиаде в Хельсинки.
Триллер «Эдем» (США). В 1929 году на одном из Галапагосских островов поселенцы создают коммуну вдали от цивилизации. Их гармонию разрушает появление баронессы, чьи интриги и амбиции оборачиваются серией загадочных убийств, превратив рай в место страха и подозрений.
