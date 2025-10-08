Зеленский заявил о новых операциях СБУ против России

Президент Украины встретился с главой Службы безопасности страны Василием Малюком, который рассказал о «результатах дальнобойных ударов, которые осуществляются силами СБУ». Глава государства также отметил высокую эффективность «дальнобойных ракет-дронов». «Согласовал и наши операции, которые имеют целью уменьшение российского военного потенциала», — отметил Зеленский.