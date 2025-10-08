ВТБ: ИИ не сможет вытеснить офисы банков

Развитие искусственного интеллекта и цифровизация банковского сектора в ближайшем будущем вряд ли приведет к полному исчезновению офисов, сообщил в ходе «Финополиса» первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Исчезновение офисов маловероятно. Искусственный интеллект в банкинге будет развиваться в направлении интеллектуальных помощников. Это уменьшит нагрузку на офисы, на колл-центр, но всё равно останутся люди, которым нужно прийти в отделение. Ситуация схожа с ситуацией с платежами: кто-то платит с телефона, а кому-то всё равно ближе пластиковая карта», — указал топ-менеджер, отметив, что сервисы строятся, исходя из спроса человека.

Это же правило человекоцентричности спикер предлагает применять и к выработке правил и критериев, которые могут использоваться при принятии решения о создании компонентов национальной цифровой инфраструктуры финансового рынка на стороне государства или участников рынка. Соответствующий доклад Банк России ранее опубликовал для общественных обсуждений.

«Мы на стороне Центрального банка, поддерживаем все критерии создания элементов национальной цифровой инфраструктуры. Есть два соображения. В докладе ["Национальная цифровая инфраструктура финансового рынка"] критерии этой инфраструктуры разделяются на критичные и важные. При этом обеспечение непрерывной работы финансового рынка — это критичный критерий, а доступность услуг для граждан и бизнеса — это важный. При этом с точки зрения оценки человека, нарушение непрерывности в результате сбоя, нарушение доступности в результате отсутствия равноудаленности инфраструктуры или отсутствия межбанковского взаимодействия — это одинаковые последствия. Поэтому критерии важности и критичности для отдельных областей могут быть и должны оцениваться, по нашему мнению, через призму клиента», — сказал Дмитрий Пьянов.

В качестве второго замечания он назвал скорость внедрения регулирования.

«На нашем рынке сложилась уникальная ситуация: мы опережаем многие страны по цифровому развитию, но теряем огромное количество времени на договоренности, согласования, стандартизацию, прежде чем переходим к созданию каких-то элементов национальной цифровой инфраструктуры. Это пока только первый консультационный доклад. Наше пожелание — быстрее начать на практике апробировать эти критерии. Практика — это главное», — подытожил первый зампред ВТБ.