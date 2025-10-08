Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 08
15°
Чтв, 09
15°
Птн, 10
13°
ЦБ USD 81.55 -0.38 09/10
ЦБ EUR 94.94 -0.73 09/10
Нал. USD 81.82 / 82.00 08/10 18:15
Нал. EUR 96.00 / 97.34 08/10 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
3 083
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 850
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 843
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
4 138
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
ВТБ готовится запустить оплату через iPhone во всех терминалах страны

ВТБ готовит пилотный запуск бесконтактной оплаты для пользователей iPhone с помощью банковского pay-сервиса ВТБ Pay. Платежное решение разработано совместно с НСПК на базе технологии «Волна» и будет работать во всех терминалах, поддерживающих оплату с помощью технологии. Об этом в рамках FINOPOLIS 2025 заявил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

По данным ВТБ, четверть клиентов банка заходит в приложение ВТБ Онлайн с устройств на базе iOS. Сегодня владельцы iPhone платят за свои покупки картами, стикерами или наличными — запуск нового инструмента расширит возможности моментальной бесконтактной оплаты для клиентов.

Для активации сервиса пользователю необходимо подключить ВТБ Pay в приложении ВТБ Онлайн и активировать Bluetooth на смартфоне. Во время покупки достаточно выбрать ВТБ Pay способом оплаты, поднести телефон к терминалу и подтвердить покупку — деньги моментально спишутся с карты клиента. Кешбэк рублями в выбранных категориях будет начисляться так же, как и за покупки по картам ВТБ.

«Пользователи уже привыкли к удобным цифровым сервисам, и сегодня бесконтактная оплата стала для многих привычным платежным инструментом. Запуск пилота ВТБ Pay для iPhone позволит оплачивать покупки в одно касание и получать кешбэк рублями», — отметил Алексей Охорзин.

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама