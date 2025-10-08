Возле рязанского колледжа произошло массовое ДТП
Возле рязанского колледжа произошло массовое ДТП. Об этом сообщил Telegram-канал «Топор. Новости Рязани».
