В Рязанской области введут штрафы до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков

Запрет на продажу безалкогольных тонизирующих напитков устанавливается в образовательных, медицинских, культурных и спортивных учреждениях. За несоблюдение этого требования предусмотрены штрафы: для физических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей; для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей; для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей. Рассматривать протоколы нарушений будет региональное министерство экономического развития. На заседании облправительства законопроект одобрили. Его предстоит принять областной думе. Напомним, законопроект разработали в июле 2025 года.