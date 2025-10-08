В Рязанской области введут штрафы до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков
Запрет на продажу безалкогольных тонизирующих напитков устанавливается в образовательных, медицинских, культурных и спортивных учреждениях. За несоблюдение этого требования предусмотрены штрафы: для физических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей; для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей; для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей. Рассматривать протоколы нарушений будет региональное министерство экономического развития. На заседании облправительства законопроект одобрили. Его предстоит принять областной думе. Напомним, законопроект разработали в июле 2025 года.
В Рязанской области введут штрафы до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков. Соответствующий законопроект 8 октября представили на заседании регионального правительства.
Запрет на продажу безалкогольных тонизирующих напитков устанавливается в образовательных, медицинских, культурных и спортивных учреждениях.
За несоблюдение этого требования предусмотрены штрафы:
- для физических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей;
- для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей;
- для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей.
Рассматривать протоколы нарушений будет региональное министерство экономического развития.
На заседании облправительства законопроект одобрили. Его предстоит принять областной думе.
Напомним, законопроект разработали в июле 2025 года.