В Рязанской области ветеран Великой Отечественной войны отметила 95-летие
Анне Евдокимовой из Рыбновского района исполнилось 95 лет во вторник, 7 октября. Ветерана поздравили заместитель главы администрации по социально-культурному развитию Эльвира Донских и глава администрации Истобниковского сельского поселения Наталья Мирионкова.
Фото: администрация Рыбновского района