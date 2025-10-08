В Рязанской области ветеран Великой Отечественной войны отметила 95-летие

Анне Евдокимовой из Рыбновского района исполнилось 95 лет во вторник, 7 октября. Ветерана поздравили заместитель главы администрации по социально-культурному развитию Эльвира Донских и глава администрации Истобниковского сельского поселения Наталья Мирионкова.