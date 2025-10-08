В Рязанской области проведут рейды по перевозке пассажиров автобусами

В среду, 8 октября, в Рязанской области пройдут комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД, связанных с перевозкой пассажиров автобусами. Отмечается, что рейды проводят в целях профилактики ДТП.