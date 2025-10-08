В Рязанской области полицейские нашли у иностранца крупную партию марихуаны

Отмечается, что ранее судимый за вымогательство уроженец страны Средней Азии занимался выращиванием конопли и изготовлением марихуаны. Полицейские провели обследование в доме, где жил мигрант, и обнаружили во дворе два куста конопли. Кроме того, изъяли 212 граммов марихуаны и 157 частей наркосодержащего растения. Возбуждено уголовное дело.