В Рязанской области полицейские нашли у иностранца крупную партию марихуаны
Отмечается, что ранее судимый за вымогательство уроженец страны Средней Азии занимался выращиванием конопли и изготовлением марихуаны. Полицейские провели обследование в доме, где жил мигрант, и обнаружили во дворе два куста конопли. Кроме того, изъяли 212 граммов марихуаны и 157 частей наркосодержащего растения. Возбуждено уголовное дело.

В Рязанской области полицейские нашли у иностранца крупную партию марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что ранее судимый за вымогательство уроженец страны Средней Азии занимался выращиванием конопли и изготовлением марихуаны.

Полицейские провели обследование в доме, где жил мигрант, и обнаружили во дворе два куста конопли. Кроме того, изъяли 212 граммов марихуаны и 157 частей наркосодержащего растения.

Возбуждено уголовное дело.