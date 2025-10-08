В Рязанской области осудят заведующую почтового отделения за присвоение 200 тысяч

Заявление на женщину подало вышестоящее руководство почты. Возбуждено уголовное дело по статье 160 части 3 УК РФ (присвоение или растрата чужого имущества, если это деяние совершено с использованием служебного положения или в крупном размере). Ведется расследование.