В Рязанской области осудили 20 человек за наркопреступления

Осужденные выполняли роли оптовых и розничных закладчиков, получая оплату через электронные платежные системы. Их преступная деятельность была пресечена правоохранительными органами, изъято более 4,5 кг наркотиков.