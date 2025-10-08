В Рязанской области осудили 20 человек за наркопреступления
Осужденные выполняли роли оптовых и розничных закладчиков, получая оплату через электронные платежные системы. Их преступная деятельность была пресечена правоохранительными органами, изъято более 4,5 кг наркотиков.
В Рязанской области осудили 20 человек за наркопреступления. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Суд назначил им наказание от 6 лет 6 месяцев до 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.