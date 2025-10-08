В Рязанской области объявлен желтый уровень погодной опасности

Желтый уровень погодной опасности в регионе объявили из-за тумана. Он накроет регион примерно в 21:00 8 октября. Отмечается, что метеопредупреждение будет действовать до 09:00 9 октября.