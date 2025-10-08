В Рязанской области мужчина обокрал знакомых во время застолья

По предварительной информации полиции, 42-летний злоумышленник пришел в гости к знакомым. Они выпили. Мужчине нужны были деньги. Он обыскал личные вещи хозяев и забрал 47 тысяч 760 рублей и банковскую карту. Полицейские поймали злоумышленника и забрали похищенное. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».

