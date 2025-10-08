В Рязани в Оку выпустили более пяти тысяч мальков стерляди
Отмечается, что в акваторию водоема было выпущено 5229 мальков. По данным компании, общими усилиями за пять лет предприятие создало целую армию из 1 000 000 особей ценных пород рыб.
В Рязани в Оку выпустили более пяти тысяч мальков стерляди. Об этом сообщает АО «Транснефть-Верхняя Волга».
Отмечается, что в акваторию водоема было выпущено 5229 мальков.
По данным компании, общими усилиями за пять лет предприятие создало целую армию из 1 000 000 особей ценных пород рыб.